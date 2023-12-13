İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü

"Mustafa Kutlukhan Perker'in daha önce yaptığı bir seriden 3 eseri puzzle dönüştürdük" diyen Curoğlu "Bununla hem farklı yaş gruplarına hem de farklı kitlelerin dikkatini Türk çağdaş sanatına çekmeyi hedefliyoruz. Birçok sanatçının eserlerini böyle puzzlela dönüştürdüğümüz bir proje haline geldi. Bugün de Perker'in eserlerini kutlamak için bir araya geldik" diye konuştu.