İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü

İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlığı altında sergilediği eserlerinden üçü, puzzle formunda beğeniye sunuldu.

İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü - 1

İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü

Brieflyart Galeri yöneticisi Baran Curoğlu, galeri olarak 2020'de online müzayedeyle yola çıktıklarını dile getirerek, "Pandemi koşullarının ortadan kalkmasında sonra Gümüşsuyu'ndaki fiziki mekanımıza geçiş yaptık. Farklı disiplinden sanatçılarla çalışıyoruz, galerimizde çağdaş sanat ağırlıklı sergilere yer veriyoruz" dedi.

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İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü - 2

"Mustafa Kutlukhan Perker'in daha önce yaptığı bir seriden 3 eseri puzzle dönüştürdük" diyen Curoğlu "Bununla hem farklı yaş gruplarına hem de farklı kitlelerin dikkatini Türk çağdaş sanatına çekmeyi hedefliyoruz. Birçok sanatçının eserlerini böyle puzzlela dönüştürdüğümüz bir proje haline geldi. Bugün de Perker'in eserlerini kutlamak için bir araya geldik" diye konuştu.

İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü - 3

Perker'in üç farklı eserinden sınırlı sayıda üretilen puzzlelar, serinin diğer seçenekleriyle birlikte Brieflyart'ın internet sitesinde satışa çıktı.

İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü - 4
İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü - 5
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