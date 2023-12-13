İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü
İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlığı altında sergilediği eserlerinden üçü, puzzle formunda beğeniye sunuldu.
İllüstratör sanatçısı Mustafa Kutlukhan Perker'in "Happy Together" başlıklı eserleri puzzle formuna dönüştürüldü
Brieflyart Galeri yöneticisi Baran Curoğlu, galeri olarak 2020'de online müzayedeyle yola çıktıklarını dile getirerek, "Pandemi koşullarının ortadan kalkmasında sonra Gümüşsuyu'ndaki fiziki mekanımıza geçiş yaptık. Farklı disiplinden sanatçılarla çalışıyoruz, galerimizde çağdaş sanat ağırlıklı sergilere yer veriyoruz" dedi.