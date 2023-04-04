Indiana Jones 5'in dünya prömiyeri Cannes'da yapılacak

Uzun yıllar sonra sinemaseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanan Indiana Jones 5 filminin, bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Cannes Film Festivali'ndeki ön gösteriminin 18 Mayıs'ta gerçekleşeceği açıklandı.

Filmin yönetmeni Mangold, konuya ilişkin, "1995 yılında Cannes Film Festivali'ne ilk filmim ile Yönetmenlerin 15 Günü seçkisinin bir parçası olarak katılma onuruna sahip oldum. 28 sene sonra, çok daha büyük bir prodüksiyon ile geri dönmekten gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.