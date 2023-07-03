Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi)
Harrison Ford'un ikonik arkeolog rolünü son kez canlandırdığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) filmi, vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşse de beklenilenin altında bir hasılat elde etti. 250 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, ilk hafta sonunda ABD'de 60 milyon dolar elde ederken, dünya genelindeki izlenmeleriyle toplam 130 milyon dolarlık gişe rakamına ulaştı. İşte, 30 Haziran hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve hasılat rakamları...
10. Guardians of the Galaxy Vol. 3
1,8 milyon dolar