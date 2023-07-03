Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi)

Harrison Ford'un ikonik arkeolog rolünü son kez canlandırdığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) filmi, vizyondaki ilk haftasında zirveye yerleşse de beklenilenin altında bir hasılat elde etti. 250 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, ilk hafta sonunda ABD'de 60 milyon dolar elde ederken, dünya genelindeki izlenmeleriyle toplam 130 milyon dolarlık gişe rakamına ulaştı. İşte, 30 Haziran hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve hasılat rakamları...

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 1

10. Guardians of the Galaxy Vol. 3

1,8 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 2

9.  Asteroid City

3,8 milyon

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 3

8.  The Flash

5 milyon dolar

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 4

7.  The Little Mermaid

5,2 milyon dolar

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 5

6.  Ruby Gillman, Teenage Kraken

5,2 milyon dolar

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 6

5. Transformers: Rise of the Beasts

7 milyon dolar

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 7

4.  No Hard Feelings

7,5 milyon dolar

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 8

3. Elemental

11,3 milyon dolar

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 9

2. Spider-Man: Across the Spider-Verse

11,5 milyon dolar

Indiana Jones beklentilerin altında kaldı (30 Haziran 2 Temmuz 2023 ABD gişesi) - 10

1. Indiana Jones and the Dial of Destiny

60 milyon dolar

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