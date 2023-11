Steven Spielberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu, George Lucas ve Philip Kaufman'ın hikayesinden uyarlanan film, 1981'de vizyona girmiş, 1982'deki Oscar töreninde tam dört ödül kazanmıştı.

Filmin beşincisi, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" adıyla haziran ayında beyazperdedeydi. 80 yaşındaki Harrison Ford, ünlü maceracı ve arkeoloji profesörü Indiana Jones karakterine son kez hayat verdi.