İngiliz dalış ekibi Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'ndaki batıkları görüntüledi

Çanakkale Boğazı'nda daha önce dalışa yasak olan batıklar, Tarihi Alan Başkanlığının ilgili bakanlık ve kurumlar arasında yapılan protokoller, alınan izinler ve hazırlanan projeyle Birinci Dünya Savaşı temalı su altı parkına dönüştürüldü. Bölgede dalışa izin verilen 14 noktada farklı tür ve özellikteki batık savaş gemileri bir yıl önce turizme açıldı.
İngiltere'den gelen çeşitli meslek gruplarına mensup 12 kişilik ekip, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Limanı'nın Suvla Koyu'nda batan İngilizlere ait "HMT Lundy" ve "HMS Louis" adlı gemilere dalış yaptı.
Ekip, 27 metre derilikteki Lundy ve 13 metre derinlikteki Louis gemilerini su altı kameralarıyla görüntüledi.
Dalış ekibinden Mark William Milburn, gazetecilere, Gelibolu'daki batıkları çok merak ettiklerini ancak dalışa yasak bölge olduğundan daha önce bunları göremediklerini söyledi.
Başka ülkelerden de gelmek isteyenler olduğunu belirten Milburn, "Bu izinlerin çıkmasından çok memnunum. Bundan sonra daha fazla insan gelecektir. Dalış çok iyi geçti. Su altında görüntü çok güzeldi. Batıklar çok güzel görünüyordu. Bu kadar güzel batıklar turizme açıldığı için çok teşekkür ediyorum. Umarım tekrar gelip dalış yaparım" dedi.