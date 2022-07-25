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İngiliz oyuncu Tom Hardy Amerika'da en zor anlaşılan oyuncu oldu

Haberler - ntv.com.tr | 25.07.2022 - 14:34 - Son Güncelleme : 25.07.2022 - 15:43

Peaky Blinders ve Venom gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Tom Hardy, yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların en zor anladığı isim oldu.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Amerika'da en zor anlaşılan oyuncu oldu - 1

Kara Şövalye Yükseliyor ve Venom serisiyle beğeni toplayan ünlü İngiliz oyuncu Tom Hardy, Amerikalılar tarafından 'en zor anlaşılan oyuncu' unvanının sahibi oldu.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Amerika'da en zor anlaşılan oyuncu oldu - 2

ANLAMAK İÇİN ALTYAZILI İZLİYORLAR

The Wrap’in yaptığı bir araştırmaya katılan Amerikalılar, oyuncuyu anlamakta zorlandıklarını ve altyazılı bir şekilde filmlerini izlediklerini belirtti. 

1200 kişinin katıldığı araştırma, Z kuşağının %72’sinin altyazılı bir şekilde Hardy yapımlarını izlemeyi tercih ettiğini ortaya koydu.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Amerika'da en zor anlaşılan oyuncu oldu - 3

MASKE TAKMASI ANLAŞILMASINI ZORLAŞTIRDI

Kara Şövalye Yükseliyor ve Dunkirk filmlerinde rol gereği maske takan Hardy’nin daha önce de anlaşılamadığı dile getirilmişti.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Amerika'da en zor anlaşılan oyuncu oldu - 4

ONLARIN KONUŞMASI DA ANLAŞILMIYOR

Sean Connery, Michael Caine, Benedict Cumberbatch, Idris Elba ve James McAvoy gibi oyuncuların yapımlarının da sıklıkla altyazılı izlenildiği ortaya çıktı.

İngiliz oyuncu Tom Hardy Amerika'da en zor anlaşılan oyuncu oldu - 5

Araştırmada Peaky Blinders ve Game of Thrones dizileri Amerika’da altyazılı ile izlenen en popüler yapımlar oldu.


Araştırmaya katılanların %18'lik bir kısmı ise altyazıyı yalnızca yeni bir dil öğrenmek için kullandığını söyledi.

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