Jude Law yeni filminde Putin'i canlandıracak: "Kremlin Büyücüsü" geliyor

1999 yapımı Yetenekli Bay Ripley filminde canlandırdığı zengin ve yakışıklı "Dickie" karakteriyle yıldızı parlayan Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak.

Jude Law yeni filminde Putin'i canlandıracak: "Kremlin Büyücüsü" geliyor - 1

Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pasta gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Jude Law'ın yeni projesi belli oldu.

Deadline'ın haberine göre, İngiliz oyuncu yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak.

N-LIFE HABERLERİ

Jude Law yeni filminde Putin'i canlandıracak: "Kremlin Büyücüsü" geliyor - 2

Son olarak Star Wars: Skeleton Crew dizisiyle adından söz ettiren 52 yaşındaki ünlü oyuncu, "The Wizard of Kremlin" (Kremlin Büyüsü) adlı filmde rol alacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Olivier Assayas oturacak.

Jude Law yeni filminde Putin'i canlandıracak: "Kremlin Büyücüsü" geliyor - 3

"TIRMANILACAK BİR EVEREST GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Oyuncu filmle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunu tereddütle söylüyorum çünkü henüz film üzerinde çalışmaya başlamadım. Yani, başladım ama şu anda tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor, bu yüzden dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve 'Aman Tanrım, ne dedim?' diye düşünüyorum. Evet derken genellikle böyle hissediyorum. 'Aman Tanrım, bunu nasıl yapacağım?' diyorum. Neyse, bunu çözmek bana kalmış."

Jude Law yeni filminde Putin'i canlandıracak: "Kremlin Büyücüsü" geliyor - 4

Giuliano da Empoli'nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan "Kremlin Büyücüsü", 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'da yaşananları konu alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER