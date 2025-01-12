Jude Law yeni filminde Putin'i canlandıracak: "Kremlin Büyücüsü" geliyor

"TIRMANILACAK BİR EVEREST GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Oyuncu filmle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bunu tereddütle söylüyorum çünkü henüz film üzerinde çalışmaya başlamadım. Yani, başladım ama şu anda tırmanılacak bir Everest gibi görünüyor, bu yüzden dağın eteklerinden yukarı bakıyorum ve 'Aman Tanrım, ne dedim?' diye düşünüyorum. Evet derken genellikle böyle hissediyorum. 'Aman Tanrım, bunu nasıl yapacağım?' diyorum. Neyse, bunu çözmek bana kalmış."