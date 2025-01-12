Jude Law yeni filminde Putin'i canlandıracak: "Kremlin Büyücüsü" geliyor
1999 yapımı Yetenekli Bay Ripley filminde canlandırdığı zengin ve yakışıklı "Dickie" karakteriyle yıldızı parlayan Jude Law, yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak.
Sherlock Holmes, Captain Marvel, Büyük Budapeşte Oteli, Anna Karenina, Hugo ve Benim Aşk Pasta gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Jude Law'ın yeni projesi belli oldu.
Deadline'ın haberine göre, İngiliz oyuncu yeni filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i canlandıracak.