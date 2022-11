İngiliz ressam Lewis'in Yeşil Türbe'deki tablosunu 153 yıl sonra aynı yerde fotoğrafladı

İngiliz ressam John Frederick Lewis'in 1869'da Yeşil Türbe'de yaptığı "The Commentator On The Koran" resmini model alan Çetin, aynı mekanı bularak halı, çiçek, çiçeklik, seccade, Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı adamın giysileri gibi materyallerin benzerlerini temin etti.