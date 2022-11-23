İngiliz ressam Lewis'in Yeşil Türbe'deki tablosunu 153 yıl sonra aynı yerde fotoğrafladı

"PROJENİN İSTANBUL VERSİYONUNU DA YAPMAK İSTERİM"

Daha önce çektiği 40 fotoğraf için ressamlar ve eserleriyle ilgili Türkçe, İngilizce açıklamaları da içeren 200 sayfalık kitap oluşturulduğunu anlatan Çetin, "O ressam ne zaman, hangi tarihlerde, kimlerle gelmiş, kaç ay kalmış, nerede kalmış gibi bunları araştırarak, gerçek bilgilerle hazırladım. Bunu tamamladığımda projenin İstanbul versiyonunu da yapmak isterim. İstanbul'da da birçok ressamın resmettiği eserler var; mekanları hala ayakta olan. Onları da zamanla canlandırmak istiyorum" diye konuştu.