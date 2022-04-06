İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You'nun telif davasında karar

Haberler - Anadolu Ajansı | 06.04.2022 - 13:43

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 2017'deki Shape of You şarkısıyla ilgili görülen telif hakkı davasını kazandı.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You'nun telif davasında karar - 1

Şarkının söz yazarlarından Ed Sheeran, John McDaid ve Steven McCutcheon, şarkıyı 2015'teki başka bir şarkından bazı bölümleri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetti.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You'nun telif davasında karar - 2

Sheeran ve şarkının söz yazarları, mahkemede, Shape of You şarkısının kopyalandığı iddia edilen Oh Why şarkısını daha önce hiç duymadıklarını öne sürdü.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You'nun telif davasında karar - 3

Mahkeme başkanı Antony Zacaroli, Sheeran'ın Oh Why şarkısının bazı bölümlerini kasten ya da bilerek kullanmadığına hükmetti.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You'nun telif davasında karar - 4

Shape of You, 2017'de İngiltere'de en çok satılan şarkı olmuştu.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You'nun telif davasında karar - 5

Shape of You şarkısı YouTube'da yaklaşık 6 milyon görüntüleme elde etmişti.

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