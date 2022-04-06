İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You'nun telif davasında karar

Haberler - Anadolu Ajansı | 06.04.2022 - 13:43
Şarkının söz yazarlarından Ed Sheeran, John McDaid ve Steven McCutcheon, şarkıyı 2015'teki başka bir şarkından bazı bölümleri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetti.
Sheeran ve şarkının söz yazarları, mahkemede, Shape of You şarkısının kopyalandığı iddia edilen Oh Why şarkısını daha önce hiç duymadıklarını öne sürdü.
Mahkeme başkanı Antony Zacaroli, Sheeran'ın Oh Why şarkısının bazı bölümlerini kasten ya da bilerek kullanmadığına hükmetti.
Shape of You, 2017'de İngiltere'de en çok satılan şarkı olmuştu.
Shape of You şarkısı YouTube'da yaklaşık 6 milyon görüntüleme elde etmişti.