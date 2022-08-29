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İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.08.2022 - 10:54

Londra’da düzenlenen ve Karayipler kültürünün yansıtıldığı Notting Hill Festivali pandemi nedeniyle iki senenin ardından bu yıl ilk defa gerçekleşti. Festival, Rio de Janerio’nun ardından dünyanın en büyük ikinci karnavalı olma özelliği taşıyor. (Fotoğraflar: Reuters)

İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 1

'nin başkenti Londra'da her yıl ağustos sonunda yapılan Notting Hill Karnavalı, Covid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.


İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 2

Ülkede 1966'dan bu yana düzenlenen ve Covid-19 salgını sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında verilen aranın ardından yeniden yapılan festival dolayısıyla on binlerce katılımcı başkentin Notting Hill semtinin sokaklarını doldurdu.

İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 3

Etkinliğe, dünyanın farklı noktalarından gelen Turistler de yoğun ilgi gösterdi.

İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 4

Brezilya'daki ünlü Rio Karnavalı'ndan sonra "Dünyanın en büyük karnavalı" olarak nitelendirilen etkinlikte, özellikle Karayipler'e özgü kızarmış tavuk, Hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler tadılabilirken, Samba ve Kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılandı.

İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 5

Karnavalda, İngiltere'de yaşayan Karayip kökenliler renkli kostümler giyerek dans etti ve geçit törenleri düzenledi.

İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 6

Festivale katılanlar, birbirlerini boyayarak eğlendi.

İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 7

İşte diğer kareler...

İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 8
İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 9
İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 10
İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 11
İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi - 12

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