İngiltere'de iki yıl aradan sonra Notting Hill Festivali düzenlendi

Brezilya'daki ünlü Rio Karnavalı'ndan sonra "Dünyanın en büyük karnavalı" olarak nitelendirilen etkinlikte, özellikle Karayipler'e özgü kızarmış tavuk, Hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler tadılabilirken, Samba ve Kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılandı.