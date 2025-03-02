İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar

2025 BRIT Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Londra'da O2 Arena'da gerçekleşen görkemli törende İngiltere'nin ve dünyanın en iyi müzisyenleri ödüllendirildi. Gecede İngiliz şarkıcı Charlie XCX 5 ödülle zirveye yerleşti.

İşte ödül töreninden yansıyanlar ve kazananlar...

YILIN ŞARKISI

Charli xcx ve Billie Eilish – Guess



EN İYİ R&B SANATÇISI

Raye



EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Myles Smith