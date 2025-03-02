İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar
Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. İşte 2025 BRIT Ödülleri kazananları...
2025 BRIT Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Londra'da O2 Arena'da gerçekleşen görkemli törende İngiltere'nin ve dünyanın en iyi müzisyenleri ödüllendirildi. Gecede İngiliz şarkıcı Charlie XCX 5 ödülle zirveye yerleşti.
İşte ödül töreninden yansıyanlar ve kazananlar...
YILIN ŞARKISI
Charli xcx ve Billie Eilish – Guess
EN İYİ R&B SANATÇISI
Raye
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
Myles Smith