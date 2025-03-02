İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar

Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. İşte 2025 BRIT Ödülleri kazananları...

İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar - 1

2025 BRIT Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Londra'da O2 Arena'da gerçekleşen görkemli törende İngiltere'nin ve dünyanın en iyi müzisyenleri ödüllendirildi. Gecede İngiliz şarkıcı Charlie XCX 5 ödülle zirveye yerleşti.

İşte ödül töreninden yansıyanlar ve kazananlar...

YILIN ŞARKISI

Charli xcx ve Billie Eilish – Guess

EN İYİ R&B SANATÇISI

Raye

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Myles Smith

N-LIFE HABERLERİ

İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar - 2

YILIN SANATÇISI

Charli XCX


YILIN ALBÜMÜ

Charli XCX– Brat

EN İYİ GRUP

Ezra Collective 

İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar - 3

EN İYİ ULUSLARARASI GRUP

Fontaines DC

EN İYİ POP PERFORMANSI

Jade

EN İYİ ALTERNATİF ROCK

Sam Fender

İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar - 4

EN İYİ ULUSLARARASI ŞARKICI

Chappell Roan

EN İYİ DANS PERFORMANSI

Charli XCX

EN İYİ HIPHOP / RAP / GRIME

Stormzy

EN İYİ ULUSLARARASI ŞARKI

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

İngiltere'nin Grammy'si sahiplerini buldu: BRIT Ödülleri kazananlar - 5

KÜRESEL İKON

Sabrina Carpenter

YILIN YAPIMCISI

AG Cook

YILIN EN İYİ SÖZ YAZARI

Charli XCX

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