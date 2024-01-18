İntihar iddiası gündem oldu: Zeki Müren ne zaman, nasıl öldü?
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, Zeki Müren ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" programına konuk olan Ersoy, Müren ile ilgili çarpıcı iddialarına yenisini ekledi. Ersoy'un intihar iddiası ardından Zeki Müren'in hayatı ve ölümüyle ilgili ayrıntılar merak edildi. Peki, Zeki Müren ne zaman, nasıl öldü?
Farklı tarzı ve duygulu sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı, yorumcu ve oyuncu Müren, Üsküp'ten Bursa'ya göç eden Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi.
Usta sanatçı, ilk musiki nağmelerini sesinin güzelliğiyle tanınan Şehadet Camii müezzini Bıçkıcı Mehmet Efendi'den duyarak, 3 yaşında şarkı söylemeye başladı.
Annesinin yardımıyla alfabeyi 5 yaşındayken öğrenen Müren, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı.
Yeteneği henüz ilk okuldayken öğretmenleri tarafından fark edilen Müren, ilkokulda bir piyeste çoban rolünü canlandırdı.