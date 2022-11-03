İranlı kadın dansçıların en büyük arzusu halka açık performans sergilemek

İran’da dansa dair her şeyin 40 yıl öncesine dayandığını aktaran Hademlu, kendisinin ve yeni neslin İran’da dansın ne olduğunu, ne kadar ilerlediğini, ne kadar başarı elde ettiğini, ne kadar ilgi gördüğünü tasavvur etmekte zorlandığını dile getirdi.