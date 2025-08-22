İranlı müzisyen Sami Yusuf Türkiye'de konser verecek

SAMİ YUSUF KİMDİR?

Sami Yusuf, 1980 yılında İran’ın Tebriz kentinde, Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etmiş ve burada büyümüştür. Müzisyen bir aileden geldiği için sanatla iç içe büyüyen Yusuf, çocukluk döneminden itibaren hem Batı hem de Doğu müziklerini öğrenme fırsatı buldu.