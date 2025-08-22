İranlı müzisyen Sami Yusuf Türkiye'de konser verecek

Sami Yusuf, İstanbul’da yıllar sonra konser veriyor; “Ecstasy: İki Deniz Arasında” konseriyle yeni albümünün ilk canlı performansına imza atacak. Sami Yusuf, konser gelirlerinin bir kısmının Filistin’deki insani yardım çalışmalarına bağışlanacağını açıkladı.

Dünya müziğinin önemli isimlerinden İran asıllı, Britanyalı-Azerbaycanlı sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Usta müzisyenin konseri, yarın akşam 23 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı açıkhava alanında gerçekleşecek.


"Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser, Yusuf’un uzun zamandır beklenen yeni albümü Ecstasy'nin dünya prömiyerine sahne olacak. Hem yeni albümden parçalar hem de geçmiş dönem eserlerin özel düzenlemeleri İstanbul’da ilk kez seslendirilecek.

SAMİ YUSUF KİMDİR?

Sami Yusuf, 1980 yılında İran’ın Tebriz kentinde, Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etmiş ve burada büyümüştür. Müzisyen bir aileden geldiği için sanatla iç içe büyüyen Yusuf, çocukluk döneminden itibaren hem Batı hem de Doğu müziklerini öğrenme fırsatı buldu.

Londra’daki Royal Academy of Music’te kompozisyon ve müzik eğitimi aldı.

Batı klasik müziği ve cazın yanı sıra Arap, Türk, Azeri ve Fars müziği makamlarını da öğrenerek kendine özgü bir müzikal tarz geliştirdi.

Farklı enstrümanlara hâkimdir; özellikle ney, ud, daf, kanun ve piyano çalmaktadır.

