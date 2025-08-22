İranlı müzisyen Sami Yusuf Türkiye'de konser verecek
Sami Yusuf, İstanbul’da yıllar sonra konser veriyor; “Ecstasy: İki Deniz Arasında” konseriyle yeni albümünün ilk canlı performansına imza atacak. Sami Yusuf, konser gelirlerinin bir kısmının Filistin’deki insani yardım çalışmalarına bağışlanacağını açıkladı.
Dünya müziğinin önemli isimlerinden İran asıllı, Britanyalı-Azerbaycanlı sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Usta müzisyenin konseri, yarın akşam 23 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı açıkhava alanında gerçekleşecek.