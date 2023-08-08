İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde eden Sinead O'Connor, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Londra Metropolitan Polisi tarafından evinde ölü bulunan şarkıcı binlerce hayranı tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 1

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Londra Polisi, kamuoyuna yaptığı açıklamada şarkıcının ölümünün şüpheli vaka olarak değerlendirilmediğini belirtmişti.

N-LIFE HABERLERİ

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 2

56 yaşında hayatını kaybeden İrlandalı ünlü şarkıcı için cenaze töreni düzenlendi.

Şarkıcının eski evinin bulunduğu Bray kasabasında toplanan binlerce hayranı, sanatçıya veda etti.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 3

Şarkıcının eski evinin bulunduğu Bray kasabasında toplanan binlerce hayranı, sanatçıya veda etti.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 4

Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı şarkıcı "Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazandı.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 5

Solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de adını duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 6

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 7

TURNEYE ÇIKACAKTI

Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.

O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise geçen yıl 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 8

SINEAD O'CONNOR KİMDİR?

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı - 9

ANNESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

1983 yılında babasının desteğiyle girdiği "Newtown" adlı okulda müziğe iyice yoğunlaşarak bir deneme albümü çıkardı. Ertesi yıl, bir müzik dergisi aracığıyla tanıştığı Columb Farrey'in yönlendirmesiyle "Ton Ton Macoute" adını verdiği kendi müzik topluluğunu oluşturdu. Küçük bar ve gece kulüplerinde sahneye çıkan Ton Ton Macoute, tam adını duyurmaya başladığı 1985 yılı sürecinde annesini bir Trafik kazasında yitirdi.

GRAMMY ÖDÜLÜNÜ REDDETTİ

Bu olaydan etkilenerek Londra'ya gitti ve orada John Reynolds ile evlendi. Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

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