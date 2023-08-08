İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor son yolculuğuna uğurlandı
1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde eden Sinead O'Connor, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Londra Metropolitan Polisi tarafından evinde ölü bulunan şarkıcı binlerce hayranı tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Londra Polisi, kamuoyuna yaptığı açıklamada şarkıcının ölümünün şüpheli vaka olarak değerlendirilmediğini belirtmişti.