Iron Man geri mi dönüyor? Marvel'ın patronundan Robert Downey Jr. açıklaması

Robert Downey Jr'ın canlandırdığı "Iron Man", 2019'da Marvel Sinematik Evreni'ne veda etmişti. Son dönemde geri döneceği iddia edilen Iron Man ile ilgili Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige yeni bir açıklama yaptı.

Iron Man geri mi dönüyor? Marvel'ın patronundan Robert Downey Jr. açıklaması - 1

Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige, Hugh Jackman'ın "Deadpool & Wolverine"de meşhur rolünü yeniden canlandırmasının ardından, Robert Downey Jr.'ın Iron Man rolüne geri dönme ihtimali hakkında konuştu.

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Iron Man geri mi dönüyor? Marvel'ın patronundan Robert Downey Jr. açıklaması - 2

DiscussingFilm'e konuşan Feige, "En önemlisi bu değil mi? Bunu daha önce gelenleri koruyacak ve harika bir şekilde nasıl yaparsınız?" dedi.

Iron Man geri mi dönüyor? Marvel'ın patronundan Robert Downey Jr. açıklaması - 3

"İki yılı aşkın süredir Wolverine'le ilgili bunu anlamaya çalışıyoruz" diyen Feige, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Peki neler olacak? Göreceğiz. Wolverine konusunda bunu çözdüğümüzü düşündüğümüz için gurur duyuyoruz. Bence Hugh'nun "Deadpool & Wolverine"de görünmesi ve başrol oynaması, büyük özen gösterilirse bunun yapılabileceğine dair harika bir işaret."

Iron Man geri mi dönüyor? Marvel'ın patronundan Robert Downey Jr. açıklaması - 4

Downey, 2019 yapımı Avengers: Endgame'de Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılmış ve Downey'nin canlandırdığı Iron Man/Tony Stark ölmüştü.

Iron Man geri mi dönüyor? Marvel'ın patronundan Robert Downey Jr. açıklaması - 5

Öte yandan Robert Downey Jr. bu yıl Christopher Nolan imzalı tarihi drama Oppenheimer'daki Lewis Strauss performansıyla ilk Oscar'ını kazanmıştı.

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