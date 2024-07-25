Iron Man geri mi dönüyor? Marvel'ın patronundan Robert Downey Jr. açıklaması
Robert Downey Jr'ın canlandırdığı "Iron Man", 2019'da Marvel Sinematik Evreni'ne veda etmişti. Son dönemde geri döneceği iddia edilen Iron Man ile ilgili Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige yeni bir açıklama yaptı.
Marvel Stüdyoları'nın patronu Kevin Feige, Hugh Jackman'ın "Deadpool & Wolverine"de meşhur rolünü yeniden canlandırmasının ardından, Robert Downey Jr.'ın Iron Man rolüne geri dönme ihtimali hakkında konuştu.