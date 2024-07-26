İsa'nın ölüp tekar dirildiğine inanılan yerde bin 700 yıllık tarihi keşif

Ekip, levhanın Kutsal Kabir Kilisesi gibi yoğun bir şekilde araştırılan bir yapıda, özellikle de her gün binlerce ziyaretçinin geldiği bir mekânda bu kadar uzun süre saklı kalmış olmasının oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.



Kutsal Kabir Kilisesi, İsrail’in Kudüs şehrinde bulunan önemli bir Hristiyan kilisesidir. Hristiyanlığın en kutsal mekânlarından biri olarak kabul edilir çünkü İsa'nın çarmıha gerildikten sonra gömüldüğü ve dirildiğine inanılan yerdir. Kilise, Hristiyanlıkta çok önemli bir hac noktasıdır ve çeşitli Hristiyan mezheplerinin (Ortodoks, Katolik, ve Ermeni) birlikte kullandığı bir mekândır.