İsa'nın ölüp tekar dirildiğine inanılan yerde bin 700 yıllık tarihi keşif
Arkeologlar, Hz. İsa'nın gömüldüğü ve yeniden dirildiği söylenen yerde uzun zamandır kayıp olan bir sunak keşfettiler. Keşif, inşaat işçilerinin Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin duvarına yaslanmış, üzeri grafitilerle kaplı dev bir taş levhayı çevirmeleri sırasında ortaya çıktı.
Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen tarihi bir sunak arkeologlar tarafından keşfedildi. Keşif, inşaat işçilerinin kilisenin duvarında grafitilerle kaplı büyük bir taş levhayı döndürmeleriyle gerçekleşti.