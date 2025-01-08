İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi!

İspanya’nın Barselona şehrinde yer alan ve mimar Antoni Gaudi’nin en büyük eseri olan La Sagrada Familia'nın 144 yıl süren inşaatın ardından 2026'da tamamlanacağı açıklandı.

İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi! - 1

Barcelona'da bulunan ve yapımına 1882 yılında başlanan "La Sagrada Familia" 144 yıl süren inşaatın ardından 2026'da tamamlanacak.

Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yapılan açıklamada, dünyanın en uzun süredir devam eden aktif inşaat projesi olan La Sagrada Familia’nın, 2026’da tamamlanacağı ifade edildi.

La Sagrada Familia Bazilikası, 1883 yılında Katalan mimar Antoni Gaudi tarafından devralınan en ünlü mimari eserlerinden.

N-LIFE HABERLERİ

İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi! - 2

1926 yılında tramvayın altında kalarak hayatını kaybeden Gaudi, La Sagrada Familia'yı tamamlayamadı. Yapının tamamlanamamasında İspanya İç Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi tarihi süreçler de etkili oldu.

Binanın 2026 yılına kadar tamamlanması planlansa da, heykeller ve dekoratif detaylar ile ana girişe giden tartışmalı merdiven üzerindeki çalışmaların 2034 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.,

İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi! - 3

LA SAGRADA FAMİLİA TARİHİ

La Sagrada Familia’nın temelleri, 1882’de Francisco de Paula del Villar tarafından atıldı. Ancak projeyi 1883 yılında devralan Antoni Gaudi, yapının tasarımını radikal bir şekilde değiştirdi.

Gaudi, eseri sadece bir ibadethane olarak değil, doğadan ilham alan bir sanat eseri olarak planladı.

Gaudi’nin mimari anlayışıyla şekillenen bazilika, sütunlarıyla ormanları andırıyor. İnce detaylarla işlenmiş üç ana cephesi Doğuş, Tutku ve Zafer  İsa’nın yaşamındaki önemli anları temsil ediyor.

İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi! - 4

UNESCO MİRASI

1984 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan La Sagrada Familia, yılda milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Sadece Barselona’nın değil, tüm İspanya’nın sembol yapılarından biri olan bazilika, Antoni Gaudi’nin modernist mimariye yaptığı en büyük katkılardan biri olarak kabul ediliyor.

İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi! - 5

Antoni Gaudi, 1926 yılında bir tramvay kazasında hayatını kaybettiğinde La Sagrada Familia’nın yalnızca küçük bir bölümü tamamlanmıştı. Mimara göre, bu eser yüzyıllarca sürecek bir iş olmalıydı. Gaudi’nin planlarına sadık kalınarak yürütülen inşaat, bazilikanın modern çağın en büyük dini yapılarından biri olma özelliğini korumasını sağlıyor.

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