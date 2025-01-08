İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi!

LA SAGRADA FAMİLİA TARİHİ

La Sagrada Familia’nın temelleri, 1882’de Francisco de Paula del Villar tarafından atıldı. Ancak projeyi 1883 yılında devralan Antoni Gaudi, yapının tasarımını radikal bir şekilde değiştirdi.

Gaudi, eseri sadece bir ibadethane olarak değil, doğadan ilham alan bir sanat eseri olarak planladı.

Gaudi’nin mimari anlayışıyla şekillenen bazilika, sütunlarıyla ormanları andırıyor. İnce detaylarla işlenmiş üç ana cephesi Doğuş, Tutku ve Zafer İsa’nın yaşamındaki önemli anları temsil ediyor.