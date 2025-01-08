İspanya'nın sembolü 2026'da tamamlanacak: Mimar öldü, 144 yıl boyunca inşası bitmedi!
İspanya’nın Barselona şehrinde yer alan ve mimar Antoni Gaudi’nin en büyük eseri olan La Sagrada Familia'nın 144 yıl süren inşaatın ardından 2026'da tamamlanacağı açıklandı.
Barcelona'da bulunan ve yapımına 1882 yılında başlanan "La Sagrada Familia" 144 yıl süren inşaatın ardından 2026'da tamamlanacak.
Guinness Rekorlar Kitabı’ndan yapılan açıklamada, dünyanın en uzun süredir devam eden aktif inşaat projesi olan La Sagrada Familia’nın, 2026’da tamamlanacağı ifade edildi.
La Sagrada Familia Bazilikası, 1883 yılında Katalan mimar Antoni Gaudi tarafından devralınan en ünlü mimari eserlerinden.