İspanya'nın ünlü San Fermin Festivali iki yıl aradan sonra başladı

Pamplona’da patlatılan havai fişek ile başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalde, konser, dans gösterileri, şenlikler, havai fişek gösterileri, sokak eğlenceleri, çocuk etkinlikleri ve bir de boğa koşusunun dahil olduğu toplam 532 etkinliğin yapılacağı bildirildi.