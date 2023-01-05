İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'La Bayadere' prömiyeri AKM'de

Eserin konusu şöyle:

"Kendisine aşkını ilan eden Yüce Brahman'ı reddeden baş tapınak dansçısı Nikiya, gizlice savaşçı Solor ile buluşur. Birlikte dans eden ikili kutsal ateş üzerine birbirlerine sonsuz aşk sözü verirler. Solor’un cesaretini ödüllendirmek isteyen Rajah, kızı Gamzatti ile evlenmesine hükmeder. Gamzatti, Solor’a aşık olur. Solor da onun güzelliğinden etkilenir ve Gamzatti ile evlenmeye karar verir.