İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'La Bayadere' prömiyeri AKM'de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) 2008’de AKM tadilata girmeden önce sahneye koyduğu son bale olan 'La Bayadere' eserinin prömiyeri, 14 Ocak'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yapılacak.
Hindistan’da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü atmosferiyle ilgi çeken eserin koreografisini Marius Petipa, müziklerini ise Ludwig Minkus yaptı.
Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyduğu 3 perdelik eserin dekorlarını Efter Tunç, kostümlerini Gülden Sayıl, ışıklarını ise Önder Arık hazırladı.
Türkiye prömiyeri, 31 Mart 1997'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen eser, prömiyerin ardından 18, 21, 25, 28 ve 31 Ocak ile 8, 15, 18 ve 22 Şubat’ta izleyiciyle yeniden buluşacak.
Eserin konusu şöyle:
"Kendisine aşkını ilan eden Yüce Brahman'ı reddeden baş tapınak dansçısı Nikiya, gizlice savaşçı Solor ile buluşur. Birlikte dans eden ikili kutsal ateş üzerine birbirlerine sonsuz aşk sözü verirler. Solor’un cesaretini ödüllendirmek isteyen Rajah, kızı Gamzatti ile evlenmesine hükmeder. Gamzatti, Solor’a aşık olur. Solor da onun güzelliğinden etkilenir ve Gamzatti ile evlenmeye karar verir.
Gamzatti ve Solor'un nişanında Nikiya'ya dans etmesi emredilir. Gamzatti ona hediye olarak bir sepet çiçek gönderir. Nikiya çiçeklerin Solor'dan geldiğini düşünür. Oysa çiçek sepetinde zehirli bir yılan gizlidir. Yılan, Nikiya'yı sokar. Nikiya ona sunulan panzehri almaz ve ölür. Nikiya’nın ölümünden üzüntü duyan Solor da yaşamına son verir."