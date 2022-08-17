İstanbul'da kahve festivali için geri sayım başladı

Haberler - ntv.com.tr | 17.08.2022 - 12:54 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 13:45
İstanbul Coffee Festival, her yıl olduğu gibi bu sene de kahve severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.
İstanbul'daki kahve tutkunları 8. kez 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Küçükçiftlik Park’ta buluşacak.
Etkinlik endüstrisinde nitelikli ve ses getiren projelere imza atan Dream Sales Machine’in gerçekleştirdiği Türkiye’nin marka festivali Coffee Festival’ler, Bodrum ve İzmir’in ardından şimdi de Ankara, İstanbul ve Diyarbakır için geri sayıyor.
2022 festival takviminde Ankara Coffee Festival, 23-24-25 Eylül’de tarihlerinde gerçekleşecek.
Mezopotamya’nın ilk kahve festivali ise 28-29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Alz Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.