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İstanbul'da kahve festivali için geri sayım başladı

Haberler - ntv.com.tr | 17.08.2022 - 12:54 - Son Güncelleme : 17.08.2022 - 13:45

İstanbul’un kent kültürü ve eğlence yaşamı haritasında dopdolu içeriği ve yaratıcı bakış açısıyla yerini sağlamlaştıran ve kahveseverleri bir araya getiren İstanbul Coffee Festival, 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

İstanbul'da kahve festivali için geri sayım başladı - 1

İstanbul Coffee , her yıl olduğu gibi bu sene de kahve severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da kahve festivali için geri sayım başladı - 2

İstanbul'daki kahve tutkunları 8. kez 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Küçükçiftlik Park’ta buluşacak.

İstanbul'da kahve festivali için geri sayım başladı - 3

Etkinlik endüstrisinde nitelikli ve ses getiren projelere imza atan Dream Sales Machine’in gerçekleştirdiği Türkiye’nin marka festivali Coffee Festival’ler, Bodrum ve İzmir’in ardından şimdi de Ankara, İstanbul ve Diyarbakır için geri sayıyor.

İstanbul'da kahve festivali için geri sayım başladı - 4

2022 festival takviminde Ankara Coffee Festival, 23-24-25 Eylül’de tarihlerinde gerçekleşecek.

İstanbul'da kahve festivali için geri sayım başladı - 5

Mezopotamya’nın ilk kahve festivali ise 28-29-30 Ekim 2022 tarihlerinde Alz Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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