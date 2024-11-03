İstanbul siluetinin kaybolan parçaları tamamlanıyor: Yedikule'nin ilk külahı takıldı
Fatih Belediyesi tarafından Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Cihan Devleti ortak mirası olan Yedikule Hisarı, görsel ve tarihi kaynaklar ışığında restore ediliyor. İstanbul siluetini asırlarca süsledikten sonra 19. yüzyılda kaybolan külah çatılardan ilki, Koruma Kurulu onaylı proje doğrultusunda imalatı gerçekleştirilerek tarihi hisarın giriş kulesine takıldı.
Fatih Belediyesi'nin 2020 yılında Yedikule Hisarı'nda başlattığı kapsamlı restorasyon çalışması, hız kesmeden devam ediyor. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı Cihan Devleti Dönemi'ne ait nadir örneklerinden olan Yedikule Hisarı'nı meydana getiren kulelerin, görsel ve tarihi kaynaklarda külahlarının olduğuna işaret ediliyor.