İstanbul siluetinin kaybolan parçaları tamamlanıyor: Yedikule'nin ilk külahı takıldı

''HİSARIN GİRİŞİNE KÜLAH TAKTIK''

''Bütün külahlar, üzerine koyulmuş ve bitirmişler. Elimizde, dünyada olan örnekler de var. Çin Seddi'nin de üzerlerinde görsel bütünlüğü sağlayacak şekilde çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Elimizdeki gravürlerden yola çıkarak Yedikule Hisarı'nın girişine endüstriyel çinkodan ahşap konstrüksiyonlu bir külah yaparak üzerine alem koyma aşamasına geldik. Külah yerde imal edildi ve vinçlerle kaldırılarak kulenin üzerine konuldu. Amacımız ise, anıt eseri ziyarete gelenlere bir kültürel bütünlüğü sunmak ve fotoğraflar yerine burada külahların olduğunu göstermek istedik. Bitirme aşamasına geldik. Alemi hazırlandı. Aleminde aynı camimizin alemi gibi altın varaklama için çalışmalar yapılıyor. İkisinin de alemi yerine çok kısa sürede, yılbaşını bulmayacak zaman içinde yerine konulacağını değerlendiriyoruz.''