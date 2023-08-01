İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi yaygınlaşıyor
İstanbul'da bir grup arkadaş tarafından başlatılıp Eskişehir dahil 11 ilde yürütülen kafe, restoran gibi işletmelerde vakit geçiren insanlara sanatsal faaliyette bulunma imkanı sunan "Mekanda Sanat Var" adlı projenin Türkiye'nin bütün kentlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Temmuz 2021'de İstanbul'da bir grup arkadaş tarafından Covid-19 salgınının ardından insanların sanatsal faaliyetlerle sosyal hayata daha çabuk karışması amacıyla Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Isparta, Bursa, Samsun, İzmir, Antalya ve Tekirdağ illerini de kapsayan Mekanda Sanat Var Projesi başlatıldı.