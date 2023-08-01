İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi yaygınlaşıyor

"İNSANLAR HAFTALIK STRESLERİNİ ATIYOR"

Projenin kurucu ortaklarından 25 yaşındaki Anıl Yılmaz, "Mekanda Sanat Var"ın Covid-19 salgını sonrası insanların yeniden hayata karışması amacıyla başlatıldığını söyledi.

Rutinleri anı haline getirmek istediklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yola İstanbul ile çıktık fakat büyüyerek 11 ilde çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Ulusal bir marka olma eğilimindeyiz. Yaklaşık 2,5 aydır da Eskişehir'de yer alıyoruz. Etkinliklerimizi ağırlıklı heykel ve resim üzerine düzenliyoruz. Maske tasarımı ile yiyecek ve içecek yapımı gibi etkinliklerimiz de oluyor. 2 yıllık süreçte binlerce etkinlik düzenledik. Merkezimiz olan İstanbul'da haftada 400-500 kişiye ulaşıyoruz. Eskişehir'de ise yaklaşık 15 etkinliğimiz oldu. Yemek ve içmekten keyif aldığımız mekanlarda sanatsal etkinlikleri yaymak istiyoruz. Böylece rutin zamanımızı sanatsal etkinliklerle süslüyoruz. İnsanlar haftalık streslerini de atmış oluyorlar. Bu etkinliklerimizi 11 kentin yanı sıra ülke genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz."