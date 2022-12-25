İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not

Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Biletleri aylar öncesinden tükenen gösteri, kostüm ve sahne tasarımı konusunda seyircilerden tam not aldı.

İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not - 1

Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü ile İstanbul'da sanatseverlere büyüleyici iki akşam yaşattı. Biletleri aylar öncesinden tükenen gösteri, kostüm ve sahne tasarımı konusunda seyircilerden tam not aldı.

İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not - 2

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda iki perde olarak izleyiciyle buluşan Kuğu Gölü Balesi, Rus bale tarihindeki ilk Rus-İngiliz ortak yapımı olup, Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilev tarafından sahnelendi.

İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not - 3

Tasarımı ise, ödüllü İngiliz sahne tasarımcısı Tim Goodchild yaptı. Prodüktör Kasatkina ve Vasilev eseri sahnelerken Marius Petipa, Lev Ivanov ve Alexander Gorsky'nin koreografisini yaptığı ilk versiyonundan ilham aldı.

İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not - 4

Kuğu Gölü ilk kez 1877’de Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenmişti. Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü, efsanevi motiflere dayanıyor ve karanlık güçlere karşı mücadele ile insanlığın en yüksek tezahürü olarak sevgiyi anlatıyor.

İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not - 5

Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen ve iki akşam İstanbullularla buluşan Kuğu Gölü Balesi’ni 2 bin kişi izledi.

İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not - 6
İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not - 7

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