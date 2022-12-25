İstanbul'da Kuğu Gölü Balesi'ne tam not

Kuğu Gölü ilk kez 1877’de Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenmişti. Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü, efsanevi motiflere dayanıyor ve karanlık güçlere karşı mücadele ile insanlığın en yüksek tezahürü olarak sevgiyi anlatıyor.