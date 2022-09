İstanbul'daki tarihi Seyitnizam Çeşmesi yeni yerine taşındı

Çeşmenin taşınmasıyla ilgili yapılan bazı olumsuz yorumlara ilişkin Aydemir, "Taşıma işleminin belirli kriterleri var. Her yapıyı taşımak gerek, taşımak çok iyidir ya da yanlıştır demek doğru değil. Her yapının kendi özelinde bir takım koşulları var. Biz kullanılmayan yapının yaşamasını istiyoruz. Yapının ruhu kullanılmakla oluyor. İnsan kullanımı yapıyı sürdürüyor. Burada dış etkenlerle yok olmaya yüz tutmuş bir yapıyı biz yeniden yaşatıyoruz. Bu yapıyı orada da yaşatsak haznesi zarar görecekti. Belki de aşağıdaki o malzemeleri bulamayacaktık. Dolayısıyla, her yapı taşınmalıdır denemez. Buradaki insanlar bu çeşmeyi kullanabilecekler. Bu bir yaşatma projesi oldu" dedi.