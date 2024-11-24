İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir!

İsviçre’nin Basel şehri, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmak için ayrılacak olan 40 milyon dolarlık bütçeyi oylamak üzere referanduma gidiyor. Eğer seçmenler bu bütçeyi onaylamazsa, organizatörler maliyetleri düşürmek için yarı finalleri iptal etmeyi gündeme getirdi.

İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir! - 1

Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması geçen yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlendi. İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak yarışmanın kazananı olmuş ve ülkesi bir sonraki yılın ev sahibi olmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde gelecek sene yarışmanın İsviçre'nin Basel kentinde yapılacağı açıklandı. 

N-LIFE HABERLERİ

İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir! - 2

Ancak, şehir 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmak için ayrılacak olan 40 milyon dolarlık bütçeyi oylamak üzere bugün referanduma gidiyor.  

İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir! - 3

Eğer seçmenler bu bütçeyi onaylamazsa, organizatörler maliyetleri düşürmek için yarı finalleri iptal etmeyi gündeme getirdi.

İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir! - 4

Eurovision’un sahibi olan Avrupa Yayın Birliği (EBU) yarışmayı finanse etse de, ev sahibi şehirlerin güvenlik ve altyapı gibi mali yükümlülükleri karşılaması bekleniyor.

Basel şehri 2025 Eurovision’a ev sahipliği yapabilmek için yaklaşık 40 milyon dolarlık bir kredi talep etmişti.

İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir! - 5

DİNE AYKIRI PERFORMANSLARA KARŞILAR

Eurovision’a ev sahipliği yapmak, Basel’e turizm ve otelcilik sektöründe yaklaşık 60 milyon İsviçre Frangı kazanç sağlamayı vaat ediyor. Ancak bazı gruplar, etkinliğin yüksek maliyetini eleştiriyor ve "dine aykırı" ve "ideolojik" buldukları performansların finanse edilmesine karşı çıkıyor.

İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir! - 6

Referandum sonucu, 2025 Eurovision’un formatını ve Basel’deki organizasyonu belirleyecek. Eğer bütçe reddedilirse, etkinlik başka bir İsviçre şehrine kayabilir.

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