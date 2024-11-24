İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir!
İsviçre’nin Basel şehri, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmak için ayrılacak olan 40 milyon dolarlık bütçeyi oylamak üzere referanduma gidiyor. Eğer seçmenler bu bütçeyi onaylamazsa, organizatörler maliyetleri düşürmek için yarı finalleri iptal etmeyi gündeme getirdi.
Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması geçen yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlendi. İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak yarışmanın kazananı olmuş ve ülkesi bir sonraki yılın ev sahibi olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde gelecek sene yarışmanın İsviçre'nin Basel kentinde yapılacağı açıklandı.