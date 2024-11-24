İsviçre'de bütçe tartışması: 2025 Eurovision'da yarı finaller kaldırılabilir!

DİNE AYKIRI PERFORMANSLARA KARŞILAR

Eurovision’a ev sahipliği yapmak, Basel’e turizm ve otelcilik sektöründe yaklaşık 60 milyon İsviçre Frangı kazanç sağlamayı vaat ediyor. Ancak bazı gruplar, etkinliğin yüksek maliyetini eleştiriyor ve "dine aykırı" ve "ideolojik" buldukları performansların finanse edilmesine karşı çıkıyor.