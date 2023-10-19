İsviçre'den getirilen 37 tarihi eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde

"ÇOK ÖNEMLİ, DEĞERLİ ESERLER"

37 eserin ağırlıklı olarak Urartu dönemine ait bronz parçalardan oluştuğunu ifade eden Özdemir, "Urartular, metal işçiliğinde çok gelişmiş bir medeniyet. Buradaki örneklerini de görmekteyiz. At koşum takımları, Urartu kazanlarına aplike edilen boğa başları, günlük kullanım kapları ve mobilya aksamları karşımıza çıkıyor. Aynı eser grubumuzun içinde M.Ö. 3 bin yılına tarihlenen bir idol de görülüyor. Bu, 'Beyce Sultan' ve 'Kusura' tipi idollerin bir birleşimi olarak tanımlanıyor. Batı Anadolu ve İç Batı Anadolu'ya özgü bir tip. Bunun yanı sıra Anadolu’nun Roma dönemine ait gümüş bir vazo parçası ve geyik figürü de bu eser gurubunda yer almakta. Hepsi de bizim için çok önemli, değerli eserler" diye konuştu.