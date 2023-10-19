İsviçre'den getirilen 37 tarihi eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde
İsviçre tarafından iade edilen 37 parça tarihi eser, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde konservasyon ve restorasyon çalışmaları ardından sergilenecek. Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, bu yıl 3 bin, 2002'den bu yana ise 12 bin 76 tarihi eserin iadesinin sağlandığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye ile İsviçre arasında 5 Kasım 2022'de imzalanan 'Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma' kapsamında 37 parça tarihi eserin iadesini sağladı.