İtalya'da sıra dışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller

Kale, 15. yüzyılda Milano Dükü Ludovico il Moro tarafından inşa ettirilmiş ve o dönemde hem askeri bir savunma hattı hem de bir iktidar merkezi olarak kullanılmıştı.

Yeraltı odaları ve koridorlarıyla ilgili efsaneler ise yüzyıllardır dilden dile dolaşıyor. Bunlardan biri, Dük’ün eşi Beatrice d'Este’yi gizlice ziyaret etmek için yeraltı geçitlerini kullandığı hikayesiydi.