İtalya'da sıra dışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller

İtalya'nın Milano kentinde yer alan tarihi Sforza Kalesi, bilim insanlarının yaptığı yeni bir keşifle bir kez daha ilgi odağı oldu. Araştırmacılar, Leonardo da Vinci’nin çizimlerinde tasvir ettiği gizli geçitlerin varlığını doğrular nitelikte, kale altında saklı yapılar buldu.

İtalya'da sıra dışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller - 1

Bilim insanları, Milano'daki Sforza Kalesi'nin altında Leonardo da Vinci'nin çizimlerinde yer alan gizli geçitlere işaret eden tarihi bir keşfe imza attı. 

N-LIFE HABERLERİ

İtalya'da sıra dışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller - 2

Kale, 15. yüzyılda Milano Dükü Ludovico il Moro tarafından inşa ettirilmiş ve o dönemde hem askeri bir savunma hattı hem de bir iktidar merkezi olarak kullanılmıştı.

Yeraltı odaları ve koridorlarıyla ilgili efsaneler ise yüzyıllardır dilden dile dolaşıyor. Bunlardan biri, Dük’ün eşi Beatrice d'Este’yi gizlice ziyaret etmek için yeraltı geçitlerini kullandığı hikayesiydi.

İtalya'da sıra dışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller - 3

Günümüzde İtalyan tarihinin sembollerinden biri olan Sforza Kalesi, gelişmiş yeraltı radarı teknolojisi sayesinde bu efsanelerin gerçek olabileceğini ortaya koydu.

Toprağa elektromanyetik dalgalar yayan radar sistemi, yer altındaki yapılarla ilgili önemli anomaliler tespit etti.

Araştırmacılar, bu bulgularla kalenin detaylı bir dijital kopyasını oluşturmayı ve yapının tarihsel evrimini daha iyi anlamayı hedefliyor.

İtalya'da sıra dışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller - 4

Projede görev alan mimarlık uzmanı Francesca Biolo, “Radar verileri, erişilmesi mümkün olmayan alanlar hakkında bilgi sağladı ve Leonardo’nun gizemli geçitlerine dair yeni çalışmaların önünü açtı” dedi.

Bilim insanları, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle elde edilen bu dijital modeli, halkın tarihle daha interaktif bir şekilde bağ kurabileceği bir araç haline getirmeyi planlıyor.

İtalya'da sıra dışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller - 5

Araştırmacılar, bu çalışmanın sadece Sforza Kalesi için değil, dünyanın dört bir yanındaki tarihi alanların keşfi için de bir örnek teşkil edeceğine inanıyor.

“Kale, yalnızca bir tarihi yapı değil; her taşı, geçmişte yaşamış insanların hikayelerini ve mirasını temsil ediyor” diyen ekip, bulguların akademik çalışmalarda yeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER