İtalya'da sıradışı keşif: Da Vinci’nin çizimlerine benzeyen gizemli tüneller
İtalya'nın Milano kentinde yer alan tarihi Sforza Kalesi, bilim insanlarının yaptığı yeni bir keşifle bir kez daha ilgi odağı oldu. Araştırmacılar, Leonardo da Vinci’nin çizimlerinde tasvir ettiği gizli geçitlerin varlığını doğrular nitelikte, kale altında saklı yapılar buldu.
Bilim insanları, Milano'daki Sforza Kalesi'nin altında Leonardo da Vinci'nin çizimlerinde yer alan gizli geçitlere işaret eden tarihi bir keşfe imza attı.