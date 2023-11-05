İtalyan tenor Andrea Bocelli: Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim
Gelecek yaz İstanbul'da konser vermeye hazırlanan İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, "Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim. Çünkü savaşlar çok aptalca ve savaşları insanlığın hatası olarak görüyorum" dedi.
İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 8 Haziran 2024'te İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Albüm satışlarıyla başarılara imza atan Bocelli, Feriye'de gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştireceği "30. Yıl Konseri"ne ilişkin soruları yanıtladı.
Bocelli, stadyumda konser vermenin başka bir heyecanı olduğunu belirterek, "Seyirci sayısı yükselir ve yüksek seyirciye hitap etmek ayrı bir keyiftir. Müziğin bazı bilinmezlikleri var. Tabii statlarda akustiği tam anlamında değerlendirmek kolay olmuyor" dedi.