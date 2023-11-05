İtalyan tenor Andrea Bocelli: Yeter ki barış olsun ben sesimden feragat edebilirim

Sesinin güzelliğinin Allah vergisi olduğunu ama onu korumak ve geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Bocelli, şunları kaydetti:

"Sesim ve müziğimle formda olmak için gereken ne varsa yapıyorum. İstanbul'da olmak çok güzel. Bunu kısa bir süre konuşarak anlatamam. Burası kısaca anlatılabilecek bir yer değil. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim içimde bir enerji var ve bunu seyircimde de hissediyorum. İnsanların karşısına çıktığımda kendi kendime soruyorum. 30 sene geçti ve bazen hayret ediyorum. Siz de ülkenizde kültürel farklılıklar olmasına rağmen bunu sanatla ve müzikle birleştirebiliyorsunuz."