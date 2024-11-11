İyi ki doğdun Kemal Sunal! (80. yaş günü)
Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, Türkiye'de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. "Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” diyen ve gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal 80. yaş gününde anılıyor...
Kemal Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan sanatçı, liseyi 11 yılda tamamladı. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ndeki eğitimini ise 12 Eylül 1980'de yarım bıraktı.