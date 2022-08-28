İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik "Biz bu birlikteliğin ilk haberi duyulduğundan beri ve geçirdiğimiz perşembe gecesi ve dün akşamki konser sonrası göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkürümüzü sanırım ancak bu fotoğraf ile ifade edebiliriz" notunu düştü.