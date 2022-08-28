İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede

Haberler - ntv.com.tr | 28.08.2022 - 12:41 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 12:49
90'lara damgasını vuran efsanevi grup İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra birlikte konser verdi.
Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren grup, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.
90’lar Türk pop müziğine damgasını vuran grup, ayrıldıktan sonra kariyerlerine solo olarak devam etmişti.
Konsere unutulmaz şarkıları 'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin'le başlayan İzel-Çelik-Ercan'a tüm dinleyiciler eşlik etti.
Grup daha sonra 'Ara Ara', 'Öyle Bir Geçer Zamanki' ve 'Anlayamazsın' gibi şarkılarını da seslendirdi.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik "Biz bu birlikteliğin ilk haberi duyulduğundan beri ve geçirdiğimiz perşembe gecesi ve dün akşamki konser sonrası göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkürümüzü sanırım ancak bu fotoğraf ile ifade edebiliriz" notunu düştü.
İzel ise "30 yıl aradan sonra konserimize göstermiş olduğunuz ilgiye sonsuz teşekkürler" ifadelerini paylaştı.
Grubun konserine Hakan Altun, Demet Akbağ, Esra Erol, Behzat-Çiğdem Uygur, Sevcan Orhan gibi ünlü isimler katıldı.