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İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede

Haberler - ntv.com.tr | 28.08.2022 - 12:41 - Son Güncelleme : 28.08.2022 - 12:49

90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra Kuruçeşme Açıkhava’da bir araya geldi.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 1

90'lara damgasını vuran efsanevi grup İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra birlikte konser verdi.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 2

Kuruçeşme Açıkhava'da konser veren grup, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 3

90’lar Türk pop müziğine damgasını vuran grup, ayrıldıktan sonra kariyerlerine solo olarak devam etmişti.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 4

UNUTULMAZ PARÇALARI SESLENDİRDİLER

Konsere unutulmaz şarkıları 'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin'le başlayan İzel-Çelik-Ercan'a tüm dinleyiciler eşlik etti.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 5

Grup daha sonra 'Ara Ara', 'Öyle Bir Geçer Zamanki' ve 'Anlayamazsın' gibi şarkılarını da seslendirdi.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 6

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik "Biz bu birlikteliğin ilk haberi duyulduğundan beri ve geçirdiğimiz perşembe gecesi ve dün akşamki konser sonrası göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkürümüzü sanırım ancak bu fotoğraf ile ifade edebiliriz" notunu düştü.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 7

İzel ise "30 yıl aradan sonra konserimize göstermiş olduğunuz ilgiye sonsuz teşekkürler" ifadelerini paylaştı.

İzel-Çelik-Ercan 31 sene sonra ilk defa aynı sahnede - 8

Grubun konserine Hakan Altun, Demet Akbağ, Esra Erol, Behzat-Çiğdem Uygur, Sevcan Orhan gibi ünlü isimler katıldı.

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