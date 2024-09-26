İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti

Anne ve babasını öldüren iki kardeşin hikayesini anlatan Netflix dizisi "Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikayesi", son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Jose ve Kitty Menendez çifti, 1989 yılında Beverly Hills'deki malikanelerinde vurularak öldürülmüştü. O sırada 21 ve 18 yaşında olan Menendez kardeşler, eve geldiklerinde ebeveynlerini ölü halde bulduklarını iddia etti.