İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti

Netflix yapımı "Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi" adlı dizi, tepkilerin odağı oldu. Dizi,1989 yılında ebeveynlerini öldüren Erik ve Lyle Menendez'i konu alıyor.

İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti - 1

Anne ve babasını öldüren iki kardeşin hikayesini anlatan Netflix dizisi "Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikayesi", son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Jose ve Kitty Menendez çifti, 1989 yılında Beverly Hills'deki malikanelerinde vurularak öldürülmüştü. O sırada 21 ve 18 yaşında olan Menendez kardeşler, eve geldiklerinde ebeveynlerini ölü halde bulduklarını iddia etti.

N-LIFE HABERLERİ

İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti - 2

Yıllarca duygusal ve cinsel tacize uğradıklarını iddia eden kardeşler, cinayetlerin meşru müdafaa olduğunu öne sürdü. Ancak, savcılık kardeşlerin mirasa ulaşmak için ebeveynlerini öldürdüğünü ileri sürdü. Menendez kardeşler, 1996 yılında, birinci derece cinayet suçundan mahkum edildi.

İkisi de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti - 3

DİZİYE GELEN TEPKİLER

19 Eylül'de yayınlanan yeni Netflix dizisi ise Menendez kardeşlerin ebeveynlerini neden öldürdüğü konusunu ele alıyor.

Kısa sürede Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına giren diziye, 53 ve 56 yaşında olan Erik ve Lyle Menendez'den tepki geldi.

İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti - 4

28 yıldır hapiste olan kardeşlerden Erik Menendez, eşinin X hesabı üzerinden dizi için şu ifadeleri kullandı:

“Yalanları ve Lyle’a çizilen karakter profilini geride bıraktığımızı sanıyordum. Dizide korkunç ve apaçık yalanlar üzerinden Lyle’ın bir karikatürü yaratılmış. Bunun bilerek yapıldığına inanıyorum. Büyük üzüntüyle söylüyorum ki, yönetmen Ryan Murphy’nin, kötü niyetli olmadan hayatlarımızı bu kadar yanlış bir şekilde anlatmış olabileceğine inanmıyorum."

Erik Menendez sözlerine "Netflix'in suçumuzun sebebi olan trajedileri dürüst olmayan bir şekilde tasvir etmesinin, yaşadığımız acıya ilişkin gerçeklerin önüne bir set daha çektiğini bilmek beni üzüyor" diyerek devam etti.

Fotoğraf: Gerçek Erik ve Lyle Menendez

İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti - 5

American Horror Story, Canavar: Jeffrey Dahmer Hikayesi ve Glee gibi yapımlara imza atan dizinin yönetmeni Ryan Murphy ise "Diziyi izlemeden yorum yapması çok ilginç. Ekranda kendi hayatını izlemek gerçekten zor bir şey" dedi.

Yönetmen sözlerine "Dizinin yüzde 60 ila 65'i taciz ve onların iddiaları etrafında dönüyor. Ve bunu çok dikkatli yapıyoruz ve onlara mahkemede konuşma şansı veriyoruz ve onlar da açıkça konuşabiliyor" diye devam etti.

İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti - 6

DİZİ HAKKINDA

Dizide kardeşleri, Cooper Koch ve Nicholas Alexander Chavez, babayı Javier Bardem, anneyi ise Chloe Sevigny canlandırıyor.

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