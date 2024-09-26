İzlenme rekoru kıran Netflix'in yeni dizisi "Canavarlar" tepki çekti
Netflix yapımı "Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez'in Hikâyesi" adlı dizi, tepkilerin odağı oldu. Dizi,1989 yılında ebeveynlerini öldüren Erik ve Lyle Menendez'i konu alıyor.
Anne ve babasını öldüren iki kardeşin hikayesini anlatan Netflix dizisi "Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikayesi", son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.
Jose ve Kitty Menendez çifti, 1989 yılında Beverly Hills'deki malikanelerinde vurularak öldürülmüştü. O sırada 21 ve 18 yaşında olan Menendez kardeşler, eve geldiklerinde ebeveynlerini ölü halde bulduklarını iddia etti.