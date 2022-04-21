İzmir Foça'daki Phokaia Antik Kenti'ndeki yol ziyarete açılıyor

Alan içinde Roma Dönemi'nden kalma izlerin bulunduğuna işaret eden Topal, şu bilgileri verdi:



"Alan içinde Roma'dan kalma yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir yol var, taş döşeli. Onun her iki tarafında 1510'lu yıllardan itibaren oluşturulmuş bir mezarlık var. Yolun her iki tarafına da 1510 tarihinden itibaren gömü yapılmış ve bu dönemi yansıtan, yaklaşık bu 500 yıllık süreci yansıtan mezar taşlarını periyodik olarak görebiliyoruz. En eskiden yeniye doğru her dönemde kullanılan motifleriyle yazı karakterleriyle ayrı ayrı görebiliyoruz."