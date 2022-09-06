İzmir Kordon'daki işletmeler ve kiralık evlerin fiyatlarına Tarkan tarifesi

Tarkan'ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları haftalar öncesinden doldu. Kordon'daki pek çok mekan, içinde alkollü içecek, çerez ve meyvenin olduğu 9 Eylül'e özel kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi.