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İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.07.2022 - 11:55

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kazı alanından 1930'lu yıllarda çıkarıldıktan sonra kasalarda saklanan Athena heykeli parçaları, İzmir Arkeoloji Müzesinde uzmanlarca yapılan birleştirme işleminin ardından ilk kez ziyarete açıldı.

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 1

Milattan önce 300-600 yılları arası döneme tarihlenen 28 santimetre boyundaki Athena heykeli, Arkeoloji Müzesi'nde diğer üç Athena figüriniyle sergileniyor.

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 2

İzmir Arkeoloji Müzesi'nin her ay depolardaki nadide eserleri sergilediği "Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projesinin bu ayki bölümü, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham, savaş ve barış tanrıçası olarak anılan Athena'ya ayrıldı.

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 3

SERGİNİN YILDIZI OLDU

Arkaik ve Helenistik dönemlere tarihlenen 4 ayrı Athena figürininin (heykelcik) yer aldığı serginin yıldızı ise İzmir'in Bayraklı ilçesindeki alanda 1930'lu yıllarda yapılan kazılarda parçaları bulunan ve uzmanlar tarafından yaklaşık 90 yıl sonra birleştirilen 28 santimetre boyundaki heykel oldu.

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 4

Milattan önce 300 ile 600 yılları arasındaki döneme tarihlenen pişmiş topraktan yapılma 28 santimetrelik eserde, Athena'nın oval yüz, belirgin burun, ağız, çene ve siyah saçlarla tasvir edildiği görülüyor.

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 5

400 PARÇA HALİNDEYDİ

Yaklaşık 40 parça halinde bulunan ve sandıklarda saklanan eserin, müzenin uzman ekibinin özenli çalışması sonucu birleştirildiği ve ilk kez sergilendiği kaydedildi.

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 6

Sergide ayrıca Klazomenai Ören Yeri'nden 2013'te çıkarılmış 5 santimetre yüksekliğinde, pişmiş topraktan yapılmış Athena heykelciği başı, Aliağa Kyme kazısında 2012'de bulunmuş 12 santimetre boyundaki Athena heykeli ile satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış 18 santimetre boyundaki mermerden Athena heykel başı da yer alıyor.

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 7

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Arkeolog Elif Erginer, AA muhabirine, her ay özel bir eser grubunu özel vitrinlerde sergiye açtıkları projenin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Erginer, bu ayki sergiyi, mitolojide "tanrıların başı" Zeus ile "hikmet tanrıçası" Metis'in kızı olarak anılan Athena'ya ayırdıklarını belirtti.

İşte  İzmir Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Athena heykeli'nden görüntüler...

İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 8
İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 9
İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 10
İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 11
İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykeli parçaları birleştirildi - 12

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