İzmir'de 8 bin 200 yıllık iğneler bulundu

'KUŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KEMİKLERİ KULLANILMIŞ'



Bu yılki kazılarda son olarak İzmir'in ilk kadınlarının dikim için kullandığı kemik malzemeden iğneler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Bu bulgular, kadınlara ait. Geçmişin İzmirli kadınları bunları kullanıyordu. Günümüzde olduğu gibi o dönem kullanılan iğneler. Günümüzdeki gibi metalden değil. Bu madeni bilmiyorlar. Her şeyde olduğu gibi kemikten son derece güzel şekilde yapılmış. Çoğunlukla kuş ve küçükbaş hayvan kemikleri kullanılmış. Onları düzeltip, sivriltip iğne formuna getiriyorlar. Gerekirse toka gibi ya da yakasında bir takı gibi de kullanabiliyor. Günlük yedikleri bir hayvanı, yaşamı içinde değerlendiriyor. Geriye atık malzemesi bırakmıyor. Dokumacılıkta bu aletleri kullanıp üretim yapabiliyor. Bunlar 8 bin 200 yıl öncesi kadınlara ait nesneler" diye konuştu.



