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İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı

Haberler - DHA | 13.08.2022 - 14:12 - Son Güncelleme : 13.08.2022 - 14:22

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Ulucak Höyüğü'ndeki kazılarda 8 bin yıl öncesine ait parmak izleri bulundu.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 1

'in Kemalpaşa ilçesinde, Ulucak Höyüğü'ndeki kazılarda 8 bin yıl öncesinde yaşamış seramik ustalarına ait parmak izlerine rastlandı.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 2

Kazılarda ortaya çıkarılan yapının, en eski seramik üretim atölyesi olduğu anlaşıldı.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 3

Seramik üretiminde kullanılan hamurların üzerinde, seramik ustalarına ait olduğu düşünülen 8 bin yıllık parmak izleri bulundu.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 4

TARİHTEKİ EN ESKİ SERAMİK ÜRETİM ATÖLYESİ

Tarihteki en eski seramik üretim atölyesi olan 100 metrekarelik yapıda, seramik kapların pişirildiği fırınlar ve seramik kapların boyanmasında hematit boyayı öğütmek için kullanılan çok sayıda öğütme taşlarının yer aldığı kaydedildi.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 5

1150 YIL BOYUNCA AYNI YERDE YAŞADILAR

Ulucak Höyüğü'nün, Ege Bölgesi'nin ilk çiftçilerine ev sahipliği yaptığı bilgisi de bu çalışmalarla tespit edildi. Ayrıca ilk yerleşimcilerin 7,5 metrelik kültür tabakası boyunca evlerini birbiri üzerine inşa edip kesintisiz 1150 yıl boyunca aynı yerde iskan ettikleri de anlaşıldı.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 6

Kazı başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, seramik üretiminde ilk uzmanlaşmayı fiziksel olarak göstermesi açısından atölyenin çok önemli olduğunu belirtti.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 7

İLK SERAMİKLER 9 BİN YOL ÖNCE YAPILDI

Çevik, "Tarihsel olarak Mezopotamya'dan Ege Bölgesi'ne kadar geniş bir coğrafyada ilk seramiklerin günümüzden 9 bin yıl önce yapıldığını biliyoruz. Bu ilk seramikler yapıldığı zaman olasılıkla kadınlar tarafından hane içi üretiliyordu" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 8

"SERAMİK ÜRETİMİNDEKİ EN ESKİ KANIT"

6-7 odası olan olan mekanda hamurun hazırlanmasından şekillendirilmesine, astar boyanın kullanımından perdahlanmasına kadar seramik üretiminin tüm zincirinin uygulandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle buranın seramik üretim atölyesi olduğunu belirten Çevik, "Bu atölye, seramik üretimindeki uzmanlaşmada en eski kanıt" diye konuştu

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 9

YAŞ VE CİNSİYET ANALİZİ YAPILDI

Parmak izlerinin yaş ve cinsiyetini de tayin eden ekip, 11 yaşından daha küçük çocukların bu atölyede çalışmadıklarını ortaya koydu.

İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı - 10

Sermaik üretiminde erken uzmanlaşmaya geçişte kadın veya erkek gibi keskin bir cinsiyet ayrımının olmadığı tespit edildi. 

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