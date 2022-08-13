İzmir'de 8 bin yıllık parmak izine rastlandı

"SERAMİK ÜRETİMİNDEKİ EN ESKİ KANIT"

6-7 odası olan olan mekanda hamurun hazırlanmasından şekillendirilmesine, astar boyanın kullanımından perdahlanmasına kadar seramik üretiminin tüm zincirinin uygulandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle buranın seramik üretim atölyesi olduğunu belirten Çevik, "Bu atölye, seramik üretimindeki uzmanlaşmada en eski kanıt" diye konuştu