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İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda

Haberler - Anadolu Ajansı | 09.07.2022 - 13:08

Dünyanın bilinen en eski çarşılarından olan Kemeraltı Çarşısı'nda İzmir'in tarihten gelen çok kültürlü kimliğini yansıtan 34 tarihi bina restore edildi.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 1

'in ünlü tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen yeni binalarıyla dünya mirası olma yolunda ilerliyor.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 2

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Basmane, Kadifekale, Eski Smyrna, Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinden oluşan İzmir Tarihi Liman Kenti, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 3

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı koordinasyonunda kalıcı liste için yürütülen çalışmalar kapsamında geçen ay Alan Yönetim Planı kabul edilerek yürürlüğe girdi.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 4

KALICI LİSTEYE ALINMASI PLANLANIYOR

Ağustos ayında İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil olması için dosyanın Kültür ve Turizm Bakanlığına ardından da UNESCO'ya gönderilmesi hedefleniyor.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 5

Adaylık çalışmaları kapsamında kentin merkezi konumundaki Kemeraltı Çarşısı'na özel önem verildi.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 6

RESTORE EDİLDİ

İzmir'in Müslüman, Rum, Yahudi ve Levanten kültürlerini yansıtan 34 tarihi bina, Valilik tarafından 140 milyon liralık yatırımla restore edilerek gezi rotalarına eklendi.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 7

Restore edilen binalar arasında Naturzade Köşkü, Mavi Kortejo, Alanyalı konakları, Tarihi Hükümet Konağı, Eski Doğum Hastanesi binası, Milli Kütüphane, Agora Türk Evi ile Havra Sokağı'ndaki Akın Pasajı da yer alıyor.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 8

KENTE ESKİ KİMLİĞİ KAZANDIRILMAK İSTENİYOR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, tarihi yapıların restore edildiği çarşıda, Akdeniz çanağındaki en önemli ticaret merkezlerinden biri olan kente eski kimliğini tekrar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 9

Barcelona ve Napoli gibi kentleri rakip olarak gördüklerini anlatan Köşger, "Barcelona'ya Kovid-19 öncesi rakamlara göre 90 milyon turist geliyor. İzmir'e ise 1 milyon civarında. İzmir'in çok önemli bir geçmişi var" ifadelerini kullandı.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 10

BERGAMA VE EFES UNSECO LİSTESİ'NDE

İzmir'den Bergama ve Efes'in daha önce Dünya Mirası Kalıcı Listesine girdiğini, şimdi kent merkezi için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini aktaran Köşger, listeye dahil olmanın kentin turistik değerini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 11

"İZMİR'E DEĞER KATACAK"

Turizmcilerin tur rotalarını belirlerken UNESCO Dünya Kalıcı Listesini dikkate aldığına işaret eden Köşger, "Türkiye'de İzmir'den başka 2 kalıcı eseri olan kent yok. Listede 3 yerin olması İzmir'e değer katacaktır" diye konuştu.

 İşte İzmir Tarihi Liman Kenti'nden görüntüler...

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 12
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 13
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 14
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 15
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 16
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 17
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 18
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 19
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 20
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 21
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 22
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 23
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 24
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 25
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 26
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı, restore edilen binalarıyla 'dünya mirası' olma yolunda - 27

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