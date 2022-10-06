İznik Gölü'ndeki batık kilisede Aziz Nikolas (Noel Baba) figürlü kolye ucu bulundu

HACI KİLİSESİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bölgede 1065 yılında yaşanan büyük depremdeki çökmenin etkisi ya da suların yükselmesiyle İznik Gölü'nün içine gömüldüğü tahmin edilen bazilikada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında su altı kazıları sürdürülüyor.

Araştırma ekibi, ağustos ayının başından itibaren devam eden dalışlarda çok sayıda buluntu ile üzerinde Aziz Nikolas'ın ismi ve figürünün bulunduğu kolye ucunu gün ışığına çıkardı.

Bir hacıya ait olduğu düşünülen kolye ucunun bulunması, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü'nce 2014'te dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri gösterilen bazilikanın o dönemde hacı kilisesi olduğuna dair işaret olarak değerlendiriliyor.

İznik Gölü Bazilikal Kilisesi Su altı Kazıları Başkanı ve BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu yıl 3 Ağustos'ta başladıklarını dalışları geçen hafta sonunda tamamladıklarını anlattı.