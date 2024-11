Kuruluş, The Long Table, The Bike Drop, Kids Stuff ve The Home Remedy gibi projelere ev sahipliği yapıyor.

Brimscombe Mill'in yöneticisi ve The Long Table'ın kurucu ortağı Tom Herbert, yıldızın bağışının "inanılmaz bir destek" olduğunu söyledi.

Brimscombe Mill'deki kuruluşlara mart ayına kadar yeni bir yuva bulmaları için süre verildi. Herbert, "Bu yaşam merkezi sadece yemek ve aktiviteler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir aidiyet duygusu ve ortak bir amaç da sunuyor" diye ekledi.