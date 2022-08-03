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James Bond'un otomobili açık artırmaya çıkıyor

Haberler | 03.08.2022 - 08:57

James Bond serisinin 'No Time To Die' filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil açık artırmaya çıkıyor. Otomobilin 2 milyon sterline satılması hedefleniyor.

James Bond'un otomobili açık artırmaya çıkıyor - 1

Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 2021 yapımı 'No Time To Die' filminde kullanılan Aston Martin DB5 marka otomobil İngiltere'de açık artırmaya
çıkacak.

James Bond'un otomobili açık artırmaya çıkıyor - 2

Otomobilin 2 milyon sterline (Yaklaşık 45 milyon lira) satılması beklenivor.


James Bond'un otomobili açık artırmaya çıkıyor - 3

Ancak otomobili alan kişi aracı yolda kullanamayacak çünkü film için özel modifiye edilen araç, trafiğe kayıtlı değil.


James Bond'un otomobili açık artırmaya çıkıyor - 4

Aston Martin DB5 ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü. Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.


James Bond'un otomobili açık artırmaya çıkıyor - 5

Aston Martin DB5, Haziran 1997'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Boca Raton Havalimanı'ndaki özel uçak hangarından çalınmıştı. Otomobil o sırada iş insanı ve araba koleksiyoncusu Anthony Pugliese'ye aitti.

N-LIFE HABERLERİ

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