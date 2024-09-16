Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'ne bu yıl "Shogun" dizisi damga vurdu. Tek seferde 18 ödül kazanarak Emmy tarihine geçen dizi, birden fazla rekora imza attı. İşte "Shogun" hakkında merak edilen her şey...
Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, ilk sezonda 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.