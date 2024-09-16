Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'ne bu yıl "Shogun" dizisi damga vurdu. Tek seferde 18 ödül kazanarak Emmy tarihine geçen dizi, birden fazla rekora imza attı. İşte "Shogun" hakkında merak edilen her şey...

Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler - 1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, ilk sezonda 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.

EMMY ÖDÜLLER KAZANANLAR LİSTE

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Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler - 2

REKOR ÜSTÜNE REKOR

25 adaylıkla Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi, geçtiğimiz haftalarda Creative Arts Emmy Ödülleri'nden 14 ödülle ayrıldı.

"Shogun", Emmy tarihinde drama dalında İngilizce dilinde olmayıp, ödül kazanan ilk yapım oldu. Squid Games ise 2022'de aynı dalda aday gösterilmişti.

Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler - 3

Ayrıca, Anna Sawai drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçti.

Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler - 4

Dizide "Toranaga" karakterini canlandıran Hiroyuki Sanada, Emmy Ödülleri'nde drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Bu ödülü kazanmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten aktör, "Doğu ile Batı'nın bir araya geldiği bu dizi, rüya gibi bir projeydi" ifadelerini kullandı.

İlk kez Emmy ödülü kazanan Sanada, bu kategoride ödül kazanan ikinci Asya kökenli oyuncu oldu.

Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler - 5

SHOGUN KONUSU NEDİR?

Disney ve FX ortak yapımı dizi, 1600 yılında Japonya'da, bir iç savaşın şafağında geçiyor.

"Shōgun", ilk dokuz haftasında küresel yayın saatlerine göre FX'in şimdiye kadar en çok izlenen programı oldu.

Dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılanan dizi, 1975 yılında James Clavell tarafından yazılan aynı isimli romandan uyarlandı

Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler - 6

SHOGUN KADROSU

Dizinin kadrosunda Anna Sawai, Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Takehiro Hira, Tadanobu Asano, Nestor Carbonell, Tommy Bastow, Moeka Hoshi ve Hiroto Kanai gibi isimler yer alıyor.

Dizi, Rachel Kondo ve Justin Marks tarafından yaratıldı.

Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler - 7

2. VE 3. SEZON ONAYI ALDI

Tek sezon olarak plananlanan dizi, aldığı büyük övgülerin ardından 2. ve 3. sezon onayı da aldı.

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