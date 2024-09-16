Japon destanı Shogun tarihe geçti! İşte Emmy Ödülleri'ne damga vuran dizi hakkında bilmeniz gerekenler

Dizide "Toranaga" karakterini canlandıran Hiroyuki Sanada, Emmy Ödülleri'nde drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Bu ödülü kazanmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten aktör, "Doğu ile Batı'nın bir araya geldiği bu dizi, rüya gibi bir projeydi" ifadelerini kullandı.

İlk kez Emmy ödülü kazanan Sanada, bu kategoride ödül kazanan ikinci Asya kökenli oyuncu oldu.