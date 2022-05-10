Jason Momoa'lı Hızlı ve Öfkeli 10 setinden fotoğraflar

Haberler | 10.05.2022 - 17:18

Yıldız oyuncu Jason Momoa'nın başrolde olduğu Hızlı ve Öfkeli 10'un İtalya'daki setinden fotoğraflar yayınlandı.

Jason Momoa'lı Hızlı ve Öfkeli 10 setinden fotoğraflar - 1

Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminin kadrosuna dahil olan , filmin İtalya'daki setinde görüntülendi.

Jason Momoa'lı Hızlı ve Öfkeli 10 setinden fotoğraflar - 2

Roma'daki setten yayınlanan ilk fotoğraflarda Momoa, motorsikletli bir aksiyon sahnesi çekerken görülüyor.

Jason Momoa'lı Hızlı ve Öfkeli 10 setinden fotoğraflar - 3

Yıldız oyuncunun resmi adı Fast X olarak açıklanan Hızlı ve Öfkeli 10'un kötü karakterini canlandıracağı biliniyor.

Jason Momoa'lı Hızlı ve Öfkeli 10 setinden fotoğraflar - 4

Momoa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Charlize Theron ve Vin Diesel ile aynı sahnelerde yer almaktan dolayı heyecan duyduğunu dile getirmişti.

Jason Momoa'lı Hızlı ve Öfkeli 10 setinden fotoğraflar - 5

Filmin 19 Mayıs 2023'te seyirciyle buluşması hedefleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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