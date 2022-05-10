Jason Momoa'lı Hızlı ve Öfkeli 10 setinden fotoğraflar

Haberler | 10.05.2022 - 17:18
Hızlı ve Öfkeli serisinin 10. filminin kadrosuna dahil olan Jason Momoa, filmin İtalya'daki setinde görüntülendi.
Roma'daki setten yayınlanan ilk fotoğraflarda Momoa, motorsikletli bir aksiyon sahnesi çekerken görülüyor.
Yıldız oyuncunun resmi adı Fast X olarak açıklanan Hızlı ve Öfkeli 10'un kötü karakterini canlandıracağı biliniyor.
Momoa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Charlize Theron ve Vin Diesel ile aynı sahnelerde yer almaktan dolayı heyecan duyduğunu dile getirmişti.
Filmin 19 Mayıs 2023'te seyirciyle buluşması hedefleniyor.