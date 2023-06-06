Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum

"GERÇEKTEN MUTSUZDUM"

Segel, "How I Met Your Mother'ın son birkaç yılında, hayatımda ve kariyerimde hem filmlerde hem de televizyonda işlerin yolunda gittiği bir dönem vardı ve herkes bana ne kadar iyi gittiğini söylüyordu ama ben gerçekten mutsuzdum" dedi.