Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum

2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca yayınlanan "How I Met Your Mother" kült yapımlar arasında yerini aldı.
Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan ile başrolü paylaşan Jason Segel, dizinin başarısına rağmen kendisini tatmin olmaktan çok uzak hissettiğini itiraf etti.
"How I Met Your Mother"da "Marshall Eriksen" karakterine hayat veren Segel, televizyon ve sinemadaki başarısına rağmen yaratıcı özgürlüğünden yoksun olduğunu hissettiğini söyledi.
Segel, "How I Met Your Mother'ın son birkaç yılında, hayatımda ve kariyerimde hem filmlerde hem de televizyonda işlerin yolunda gittiği bir dönem vardı ve herkes bana ne kadar iyi gittiğini söylüyordu ama ben gerçekten mutsuzdum" dedi.
Ünlü isim, sözlerine "Ve sonra şöyle bir şeyle boğuşmak zorunda kaldım: Neden? Bu denklemde yanlış olan ne? Çünkü kendimi başarmış gibi hissetmeliydim" diye devam etti.
Segel, "How I Met Your Mother"ın son yıllarında The Muppets, Uzatmalı Nişanlım (The Five-Year Engagement) ve Eyvah Yaş 40 (This Is 40) gibi filmlerde başrol oynamıştı.
Öte yandan Jason Segel, dizi bittiğinde sarsıldığını açıklamıştı.
Ünlü isim, "How I Met Your Mother bittikten sonra bir sonraki adımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Drama yapmak için yeterince iyi olup olmadığımı gerçekten merak ediyordum" demişti.