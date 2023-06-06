Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum

Bir döneme damga vuran "How I Met Your Mother" dizisinde "Marshall Eriksen" karakterini canlandıran Jason Segel, dizi zirvedeyken çok mutsuz olduğunu itiraf etti.

Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum - 1

2005-2014 yılları arasında dokuz sezon ve 200'ün üzerinde bölüm boyunca yayınlanan "How I Met Your Mother" kült yapımlar arasında yerini aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum - 2

Dizide Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan ile başrolü paylaşan  Jason Segel, dizinin başarısına rağmen kendisini tatmin olmaktan çok uzak hissettiğini itiraf etti.

Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum - 3

"How I Met Your Mother"da "Marshall Eriksen" karakterine hayat veren  Segel, televizyon ve sinemadaki başarısına rağmen yaratıcı özgürlüğünden yoksun olduğunu hissettiğini söyledi.

Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum - 4

"GERÇEKTEN MUTSUZDUM"

Segel, "How I Met Your Mother'ın son birkaç yılında, hayatımda ve kariyerimde hem filmlerde hem de televizyonda işlerin yolunda gittiği bir dönem vardı ve herkes bana ne kadar iyi gittiğini söylüyordu ama ben gerçekten mutsuzdum" dedi.

Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum - 5

Ünlü isim, sözlerine "Ve sonra şöyle bir şeyle boğuşmak zorunda kaldım: Neden? Bu denklemde yanlış olan ne? Çünkü kendimi başarmış gibi hissetmeliydim" diye devam etti.

Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum - 6

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Segel, "How I Met Your Mother"ın son yıllarında The Muppets, Uzatmalı Nişanlım (The Five-Year Engagement) ve Eyvah Yaş 40 (This Is 40) gibi filmlerde başrol oynamıştı.

Jason Segel'dan "How I Met Your Mother" itirafı: Dizinin son birkaç yılında mutsuzdum - 7

DİZİ BİTTİĞİNDE SARSILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Jason Segel, dizi bittiğinde sarsıldığını açıklamıştı.

Ünlü isim, "How I Met Your Mother bittikten sonra bir sonraki adımda ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Drama yapmak için yeterince iyi olup olmadığımı gerçekten merak ediyordum" demişti.

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