Jennifer Coolidge'den Hollywood senaristlerinin grevine destek

SUNUCULUKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Öte yandan 2023 MTV Film ve TV Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Drew Barrymore, Hollywood senaristlerinin grevine destek olmak için sunuculuktan çekilmişti.



Ünlü isim, "Filmler ve televizyonla ilgili kutladığımız ve onurlandırdığımız her şey onların yaratımından doğuyor. Bir çözüme ulaşılana kadar beklemeyi tercih ediyorum ama etkinliği evimden izleyeceğim ve umarım siz de bana katılırsınız" açıklamasını yapmıştı.