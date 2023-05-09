Jennifer Coolidge'den Hollywood senaristlerinin grevine destek

2023 MTV Film ve Televizyon Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Hollywood'daki grev nedeniyle canlı yayınlanmayan ödül töreni, önceden kaydedilmiş özel bir şov ile ekranlara geldi.
Gecede Tom Cruise, "Top Gun: Maverick"teki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Jenna Ortega, "Wednesday" dizisindeki başarısıyla dizi kategorisinde "En İyi Oyuncu Performansı" ödülüne layık görüldü. Pedro Pascal, "The Last Of Us"taki performansıyla "En İyi Kahraman" seçildi.
Jennifer Coolidge, "The White Lotus"la "En Korkutucu Performans" ödülüne layık görüldü. Coolidge, ayrıca "Komedi Dehası" ödülüyle onurlandırıldı.
Ünlü isim, ödülünü önceden kaydedilmiş bir mesajla kabul etti.
Coolidge; Melissa McCarthy, Will Ferrell, Sacha Baron Cohen, Kevin Hart ve Jack Black gibi geçmişte ödül alan isimleri sayarken, "Beni bu inanılmaz Komedi Dehası ödülüyle onurlandırdığınız için MTV'ye teşekkür ederim" dedi.
Ödülün en sevdiği yiyecek olan patlamış mısırdan yapıldığını söyleyerek şaka yapan ünlü isim, yazarların grevine de değindi.
Jennifer Coolidge "Neredeyse tüm harika komediler harika yazarlarla başlar. Ekran Oyuncuları Birliği'nin (SAG) gururlu bir üyesi olarak, bu gece burada karşınızda, şu anda her yerde sanatçıların hakları için mücadele eden yazar kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu düşünüyorum" dedi.
Coolidge, sözlerini "Aklıma Shakespeare'in bir zamanlar söylediği şu sözler geliyor: 'Aslolan oyundur'. Kelimeleri onun ağzına tıkmak istemem ama bence gerçekte demek istediği şuydu: 'Oyun her şeydir" diye noktaladı.
Öte yandan 2023 MTV Film ve TV Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Drew Barrymore, Hollywood senaristlerinin grevine destek olmak için sunuculuktan çekilmişti.
Ünlü isim, "Filmler ve televizyonla ilgili kutladığımız ve onurlandırdığımız her şey onların yaratımından doğuyor. Bir çözüme ulaşılana kadar beklemeyi tercih ediyorum ama etkinliği evimden izleyeceğim ve umarım siz de bana katılırsınız" açıklamasını yapmıştı.