Jennifer Lawrence'ın yeni filmi 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı
Cannes Film Festivali'ne Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı Die, My Love adlı film damga vurdu. Filmin, Lawrence'a Oscar adaylığı kazandırabileceği düşünülüyor.
78. Cannes Film Festivali görkemli kırmızı halısı ve ünlü konuklarıyla devam ediyor. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor.
Juliette Binoche'un başkanlık ettiği festivalde Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filmi gösterildi.