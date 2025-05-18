Jennifer Lawrence'ın yeni filmi 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı

FİLM HAKKINDA

Ariana Harwicz'in 2017 tarihli romanından uyarlanan gilm, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü anlatıyor.

Filmde Lawrence ve Pattinson'a LaKeith Stanfield, Sissy Spacek ve Nick Nolte gibi isimler eşlik ediyor.