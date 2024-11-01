Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine sadece 4 gün kaldı. Adaylar, seçim kampanyalarını hızlandırarak son düzlükteki mücadelelerine odaklandı. Demokrat aday Kamala Harris, Nevada'da dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile birlikte sahne alarak destek topladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyenin Porto Riko'ya yönelik ırkçı söylemlerini eleştiren Lopez, Latinleri oy kullanmaya çağırdı. Harris’e desteğini belirten şarkıcı "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için oyumu gururla Kamala Harris'e vereceğim" dedi.

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 1

5 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri öncesi adaylar son düzlükte seçim kampanyalarını hızlandırdı. Kamala Harris, Nevada'da dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile kürsüye çıktı. Donald Trump ise Arizona'dan rakibine sert eleştirilerde bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 2

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Demokrat aday Kamala Harris'e desteğini açıklarken duygusal anlar yaşadı.

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 3

Jennifer Lopez'in taktimiyle sahneye çıkan Harris'in hedefinde rakibi Donald Trump vardı.

Başkan adayı "Trump'ın bizi bölmeye çalıştığı son 10 yıllık sayfayı çevirmek için bir fırsatımız var. Bununla işimiz bitti.. Yorulduk.. Ve biliyoruz ki Trump böyle biri" ifadelerini kullandı. 

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 4

"YÜZEN ÇÖP ADA" BENZETMESİNE TEPKİ 

Şarkıcı Lopez ise Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesini eleştirdi.

Lopez, "Ben Amerikalı bir kadınım. Porto Rikolu olmaktan gurur duyan Guadalupe Rodriguez ve David Lopez'in kızıyım. Porto Rikoluyum." diyerek ailesinin kökeninden gurur duyduğunu vurguladı.

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 5

"BÜTÜN LATİNLER RENCİDE EDİLDİ"

Söz konusu ırkçı şakayla sadece Porto Rikoluların değil, ülkedeki tüm Latinlerin rencide edildiğine dikkati çeken Lopez, "Bu seçim sizin hayatınız hakkında. Benim, senin ve çocuklarımız hakkında. Sizi dikkate almalarını sağlayın. Bu sizin gücünüz. Oyunuz sizin gücünüzdür." diyerek Latin seçmenlere oy kullanma çağrısı yaptı.

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 6

HARRIS'E ÖVGÜ

Lopez, Harris'in göçmenlerin ve işçilerin barınma, eğitim, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılama özgürlüğü gibi konularda mücadele edeceğini söyleyerek, Demokrat başkan adayının politikalarını övdü.

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 7

"TRUMP BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

Trump'ın sürekli ABD vatandaşlarını bölmeye çalıştığını söyleyen Lopez, "New York kentindeki Madison Square Garden'da düzenlendiği seçim mitinginde, bize gerçekte kim olduğunu ve bu konu hakkında ne hissettiğini hatırlattı." diye konuştu.

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 8

HINCHCLİFFE'İN IRKÇI ŞAKASI

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Hinchcliffe, "Bunu biliyor musunuz, bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." sözerini kullanmıştı. 

Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu - 9

PORTO RİKOLU SANATÇILARDAN TEPKİ

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, şarkıcı Ricky Martin ve "Despacito" adlı şarkısıyla ünlenen Porto Rikolu sanatçı Luis Fonsi de bu sözlere tepki göstermişti.

DAHA FAZLA GÖSTER