Jennifer Lopez Harris mitinginde: Latinlere oy çağrısında bulundu
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine sadece 4 gün kaldı. Adaylar, seçim kampanyalarını hızlandırarak son düzlükteki mücadelelerine odaklandı. Demokrat aday Kamala Harris, Nevada'da dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile birlikte sahne alarak destek topladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyenin Porto Riko'ya yönelik ırkçı söylemlerini eleştiren Lopez, Latinleri oy kullanmaya çağırdı. Harris’e desteğini belirten şarkıcı "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı için oyumu gururla Kamala Harris'e vereceğim" dedi.
5 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri öncesi adaylar son düzlükte seçim kampanyalarını hızlandırdı. Kamala Harris, Nevada'da dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile kürsüye çıktı. Donald Trump ise Arizona'dan rakibine sert eleştirilerde bulundu.