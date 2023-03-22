Jennifer Lopez ve Ben Affleck aynı filmde buluşuyor

Hollywood'un en gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, aynı projede buluşuyor.

17 yıllık aranın ardından ilişkilerine yeniden başlayan ve 2022'de evlenen Lopez ve Affleck çifti, birlikte rol aldıkları 2003 yapımı "Gigli" filmiyle eleştirmenlerin ve seyircilerin hedefindeydi. İkili, yıllar sonra özel hayatlarında yeniden bir araya gelmeleri gibi, işte de yeniden buluşuyor.