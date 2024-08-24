Jennifer Lopez yeni filminin galasında yalnız olmayacak

BİRLİKTE FİLM ÇEKTİLER

Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını ise Ben Affleck ile Matt Damon üstlendi. Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.

PRÖMİYERE GELMEYECEK

Filmin prömiyeri, Toronto Film Festivali'nde yapacak ancak Lopez'e, Ben Affleck eşlik etmeyecek. Çift şu sıralar boşanma sürecinde olduğu için Affleck yerine prömiyerine Matt Damon katılacak.