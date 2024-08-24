Jennifer Lopez yeni filminin galasında yalnız olmayacak

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Lopez'in başrolünde yer aldığı "Unstoppable" filminin yapımcıları arasında Ben Affleck yer alıyor ancak filmin prömiyerine Affleck'in yakın dostu Matt Damon katılacak.

Jennifer Lopez yeni filminin galasında yalnız olmayacak - 1

BOŞANIYORLAR

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in son dönemde çiftin ayrılacağı iddia ediliyordu. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen Salı günü, Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez yeni filminin galasında yalnız olmayacak - 2

BİRLİKTE FİLM ÇEKTİLER

Jennifer Lopez'in "Unstoppable" adlı yeni filminin yapımcılığını ise Ben Affleck ile Matt Damon üstlendi. Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.

PRÖMİYERE GELMEYECEK

Filmin prömiyeri, Toronto Film Festivali'nde yapacak ancak Lopez'e, Ben Affleck eşlik etmeyecek. Çift şu sıralar boşanma sürecinde olduğu için Affleck yerine prömiyerine Matt Damon katılacak.

Jennifer Lopez yeni filminin galasında yalnız olmayacak - 3

FİLM HAKKINDA

Amazon MGM Studios'un yapımcılığını üstlendiği "Unstoppable" filmi, Anthony Robles adındaki bir güreşçinin ilham verici hikayesini konu alıyor. Lopez, filmde Anthony'nin annesi Judy'yi canlandırıyor.

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Filmin başrollerinde Lopez, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Pena ve Don Cheadle gibi isimler yer alıyor.

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Affleck ile Lopez daha önce, Lopez'in "This Is Me ... Now" adlı filminde birlikte çalışmıştı.

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